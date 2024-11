ELANE :: „20th Anniversary Ultimate Edition“ vom Debüt kommt Ende November

Mit „The Fire of Glenvore – 20th Anniversary Ultimate Edition“ feiert die Fantasy-Folk-Band ELANE das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums. Die aufwendig gestaltete 3-CD Digipak-Box erscheint am 29. November 2024 und bietet Fans der Band einen umfassenden Rückblick auf ihre Anfänge sowie exklusive, neu gemasterte Aufnahmen. Das umfangreiche CD-Booklet enthält erstmals alle Lyrics sowie unveröffentlichte Fotos und Artworks. „The Fire of Glenvore – 20th Anniversary Ultimate Edition“ erscheint als 3-CD-Box mit aufwändig gestaltetem Booklet voller nostalgischer Fotografien inklusive aller Songtexte. Im digitalen Vertrieb und Streaming erscheinen die drei Alben gestaffelt mit wenigen Wochen Zeitversatz. www.Elane-Music.com

CD 1: Der Nachtwald (Re-recorded und remastered 2001 Demo)

CD 2: The Fire of Glenvore & Love Can’t Wait (Remastered 2024)

CD 3: Love Can’t Wait Tour Live from Tuebingen. 7th December, 2005

Downloadable Content: ELANE – The Early Years (E-Book)