EISREGEN :: Neues Video „Am Abgrund“

Am 16. August 2024 melden sich die thüringischen Meister des Makabren EISREGEN mit ihrem neuen Studio-Album „Abart“ in der deutschen Metal-Szene zurück und setzen unbeirrt ihren bisher eingeschlagenen, ureigenen Weg fort. Das 17. Album der Band wird über Massacre Records als 2-CD Mediabook, Ltd. Box Set, Ltd. Vinyl 2-LP und Digitalen Formaten erhältlich sein. Das Box Set beinhaltet das 2-CD Mediabook; Fahne (mit unzensiertem Covermotiv); einen Schlüsselanhänger; sowie eine signierte, beidseitig bedruckte Postkarte. Album Vorbestellungen sind hier möglich: https://lnk.to/abart

Nach der ersten Single-Auskopplung „Schmutzliebe“, hat die Band heute ein Musikvideo zum Album Opener „Am Abgrund“ online gestellt. In dem Song verdeutlicht M.Roth seine Sicht der Dinge: „Die Menschheit ist nur noch einen Schritt vom Untergang entfernt, kein Blick mehr zurück, kein Entkommen…“

Listen: https://eisregen.bfan.link/amabgrund