EISBRECHER :: „Everything is wunderbar“ – die 1. Single des neuen Albums

Die Münchner Erfolgsrocker von EISBRECHER melden sich heute mit der ersten Single „Everything is wunderbar“ aus dem neuen Album „Kaltfront“ zurück. Der Song ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich. https://eisbrecher.lnk.to/Everythingiswunderbar

„Kaltfront“, das neue Studioalbum der Band, erscheint am 14. März 2025 und kann ab sofort vorbestellt werden: https://eisbrecher.hamburgrecords.com/kaltfront.html

Die Band geht mit ihrem neuen Album auf große „Kaltfront“-Tour 2025. Tickets sind ab sofort unter www.eis-brecher.com erhältlich.

Mit „Everything is wunderbar“ ist der Band um Frontmann Alex Wesselsky erneut ein intelligent-hintergründiges Musikstück geglückt. Musikalisch deutlicher kantiger und härter als zuletzt, beschreibt „Everything is wunderbar“ unsere selbstdarstellerische Gesellschaft, in der sich alles um den schönen Schein dreht. Egal ob in den sozialen Medien oder im Small Talk – stets geben wir vor, dass es uns blendend geht und zeigen, was wir tolles erleben und haben: Eine Welt ohne Tiefgang und unter völliger Ausblendung der Realität. Scharfzüngig und nicht ohne Zynismus in typischer Eisbrecher-Art sprachgemalt.