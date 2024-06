EDGE OF SANITY :: Digitale Single und Video „Black Tears (Remaster 2024)“

Century Media Records und InsideOutMusic haben kürzlich das „erste Kapitel“ einer umfassenden Reissue-Kampagne für die legendären Death Metaller EDGE OF SANITY sowie die Prog/Hardrock-Formation NIGHTINGALE angekündigt, die beide von dem schwedischen Sänger, Multi-Instrumentalisten und Metal-Produzenten Dan Swanö (OPETH, KATATONIA, DISSECTION, etc.) angeführt wurden.

Längst vergriffen, in bestimmten Formaten oder in überarbeiteter Neuauflage nie erhältlich und mit jeder Menge spannendem Extra-Material angereichert, kommen diese definitiven Re-Issues von Swanö höchstpersönlich remastered daher und erstrahlen teilweise sogar durch zusätzliche Remixe als Bonus in neuem Licht.

Die folgenden Wiederveröffentlichungen werden am 21. Juni 2024 das „Erste Kapitel“ der Wiederveröffentlichungskampagne einläuten:

EDGE OF SANITY – Purgatory Afterglow (Re-Issue)

EDGE OF SANITY – Bis die Ewigkeit endet – EP (Wiederveröffentlichung)

NIGHTINGALE – Nightfall Overture (Wiederveröffentlichung)

Um den Start der Reissue-Kampagne zu unterstützen und die neue Bearbeitung einiger Songs zu zeigen, gibt es jetzt auch die digitale Single und den Videoclip zu „Black Tears (Remaster 2024)“ von EDGE OF SANITY aus der kommenden Wiederveröffentlichung von „Purgatory Afterglow“ auf allen DSP’s sowie in einem neu aufgelegten Videoclip hier zu sehen: