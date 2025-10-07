DIE KRUPPS :: Neue Video-Single

Die Industrial Metal Legenden DIE KRUPPS sind gerade von ihrer ausverkauften Konzerttournee durch Europa zurückgekehrt und haben nun ihre neue Video-Single „Will nicht – MUSS!“ veröffentlicht. Der Track stammt aus der EP „Will nicht – MUSS! / On Collision Course“, die während ihrer äußerst erfolgreichen Tour zum 45-jährigen Bandjubiläum als handnummerierte CD verkauft wurde.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach der EP werden DIE KRUPPS nur 45 Exemplare von „Will nicht – MUSS!“ als exklusive 45th Anniversary Gatefold-Vinyl-LP-Edition anbieten, die mit einer petrolgrünen Flüssigkeit gefüllt ist. Eine limitierte transparent-grüne Gatefold-Vinyl-LP-Edition wird ebenfalls erhältlich sein.

https://spkr.store/collections/die-krupps

Beide Versionen werden am 12. Dezember 2025 veröffentlicht. Die EP „Will nicht – MUSS! / On Collision Course“ enthält Gastbeiträge und Remixe von prominenten Musikern renommierter Acts wie MINISTRY, mit denen DIE KRUPPS Anfang des Jahres durch die USA tourten. „Will nicht – MUSS!“ ist ab sofort über Dependent Records auf allen digitalen und Streaming-Plattformen erhältlich.

Spotify: https://open.spotify.com/album/6rIDWMWi3fcS8gUxrPIwGz

Bandcamp: https://diekrupps.bandcamp.com/album/will-nicht-muss-on-collision-course