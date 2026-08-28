DIE KAMMER :: Neue Single und Musikvideo „I’m a Ghost“

Mit „I’m a Ghost“ veröffentlichen DIE KAMMER eine weitere Single aus ihrem kommenden Album „Season VI: We Destroy What We Love“. Der Song widmet sich einer schaurig-beklemmenden Angst: der eigenen Unsichtbarkeit und dem Gefühl, übersehen zu werden. Passend zur neuen Single erscheint heute auch das Musikvideo.

In einer zunehmend unüberschaubaren Welt erzählt „I’m a Ghost“ von Orientierungslosigkeit und dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis nach Wahrnehmung und Anerkennung. Denn meist erwarten wir von den Menschen, die uns nahestehen, nichts Übernatürliches – sondern schlicht, gesehen, ernst genommen und nicht ignoriert zu werden.

Season VI: We Destroy What We Love kann ab sofort als Fanbox, Vinyl und CD vorbestellt werden.

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