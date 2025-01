Die Death Metaller DESERTED FEAR veröffentlichen heute das Video zu „The Truth“, der ersten Single des neuen Albums „Veins Of Fire“, das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird. Produziert (Recording, Mix, Mastering) wurde „Veins Of Fire“ von Gitarrist Fabian Hildebrandt im Eisensound Studio in Jena.

Preorder: https://desertedfear.ffm.to/thetruth

http://lnk.spkr.media/desertedfear-fire