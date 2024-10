DAWN OF SOLACE :: 1. Single vom neuen Album „Affliction Vortex“

DAWN OF SOLACE, das musikalische Soloprojekt von Tuomas Saukkonen (WOLFHEART, BEFORE THE DAWN), hat die Weichen für ihr neues Studioalbum „Affliction Vortex“ gestellt, welches am 14. Februar über Noble Demon erscheinen soll. Als Vorgeschmack auf die Veröffentlichung hat die Band die erste Single „Murder“ vorgestellt, ein Stück, welches die für DAWN OF SOLACE typische Mischung aus finnischer Melancholie und unerbittlicher Intensität verkörpert. Der Song erscheint gemeinsam mit einem brandneuen Musikvideo unter der Regie von Winter Notes Production, welches ihr euch bei YouTube ansehen könnt. https://music.nobledemon.com/vortex

Tuomas Saukkonen über den Track: „Murder war der erste Song, der geschrieben wurde, und normalerweise ist das auch meine erste Wahl für die erste Single. Ein majestätisches Leuchtfeuer, das den Rest des kreativen Prozesses mit seinem kalten und dunklen Licht leitete.“