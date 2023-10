BURDEN OF GRIEF :: Brandneuer Song + Musikvideo

Die Melodic Death/Thrash Metaller BURDEN OF GRIEF haben die Veröffentlichung eines neuen Albums bekannt gegeben: „Destination Dystopia“ erscheint als CD, limitierte Vinyl LP-Auflage sowie in digitalen Formaten am 24. November 2023 über Massacre Records. Einen ersten Song haben BURDEN OF GRIEF nun vorgestellt, in Form eines Videoclips zu „Fevered Dreams“.

Vorbestellungen des Albums: https://lnk.to/destinationdystopia

Info:

Es ist das erste BURDEN OF GRIEF Album nach mehr als 5 Jahren. 5 Jahre, in denen so viel in der Welt passiert ist, dass die Band sich gezwungen sahen, textlich und musikalisch darauf einzugehen.

Mit den beiden neuen Bandmitgliedern Dominik Hellmuth (Gitarren) und Manuel Lüke (Schlagzeug) legt die Band nun das stärkste, härteste und abwechslungsreichste Album ihrer fast 30-jährigen Bandgeschichte vor.

„Dies ist der allererste Song, den wir für das neue Album geschrieben haben und es ist auch der erste Song, den unser neuer Gitarrist Dome geschrieben hat,“ verrät die Band. „Das letzte Mal, dass ein BURDEN OF GRIEF Song nicht von unserem Bandgründer Philipp oder von unserem langjährigen Gitarristen Joe geschrieben wurde, der die Band leider 2021 nach 15 Jahren verlassen hat, war 2003. Daher hat „Fevered Dreams“ tatsächlich einen Sonderstatus für uns. Nichtsdestotrotz fügt es sich perfekt in unser bisheriges Schaffen ein.“