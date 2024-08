BONJOUR TRISTESSE :: 1. Single vom nächsten Album

Mit „Running on Emptiness“ ist der erste dunkle Vorbote des neuen BONJOUR TRISTESSE Albums „The World Without Us“ erschienen, mit stilvollem Visualizer-Video als Premiere bei Black Metal Promotion. Das Album wird am 18. Oktober 2024 in verschiedenen Formaten (LP, CD, Tape, Digital) via SUPREME CHAOS RECORDS vero¨ffentlicht und kann ab sofort hier vorbestellt werden:

https://supremechaos.com/artists/bonjour-tristesse/

https://bonjourtristesse.bandcamp.com

Info:

BONJOUR TRISTESSE, eine von Nathanael gegru¨ndete Black-Metal-Band aus Deutschland, ist dafür bekannt Melancholie, Introspektion und Gesellschaftskritik miteinander zu verweben. Der Name der Band spiegelt eine tief empfundene existenzielle Verzweiflung wider. Ihr atmosphärischer und depressiver Black Metal schafft eine intensive, emotionale Klangwelt, die den Hörer durch ihre Tiefe und Komplexität fesselt.