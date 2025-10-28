BLACK HOLE FEST :: Im Dezember als „Germania Frost Edition 2025“

Am 19.+20.12. findet im Hellraiser in Leipzig das BLACK HOLE FEST in der GERMANIA FROST EDITION 2025 statt. Das Black Metal Underground Festival geht dieses Jahr bereits in die 3 Runde.

Weitere Infos und Tickets unter: http://www.tickets-blackholefest.ch/

Freitag 19.12.2025

Sargeist (FI)

Blackbraid (USA)

Nornir (D)

Antrisch (D)

Heimland (NOR)

Ernte (CH)

Azels Mountain (PL)

Homselvareg (ITA)

Samstag 20.12.2025

Patriarkh (PL)

Black Altar (PL)

Sarkrista (D)

Audn (ISL)

Mavorim (D)

Narbeleth (COL)

Kirkebrann (NOR)

Ad Noctem Funeriis (ITA)