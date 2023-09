BEFORE THE DAWN :: Neues Video vom aktuellen Album

Die finnischen Melodic Death Metaller BEFORE THE DAWN haben ein offizielles Musikvideo zu ihrem Song „Chaos Star“ veröffentlicht, der von ihrem Comeback-Album „Stormbringers“ stammt, das im vergangenen Juni erschienen ist. Das neue Musikvideo wurde während des Auftritts von BEFORE THE DAWN beim John Smith Rock Festival in diesem Sommer gefilmt. Das Musikvideo bietet einen Vorgeschmack auf das, was man diesen Herbst auf BEFORE THE DAWNs Touren mit WOLFHEART und HINAYANA erwarten kann.

https://lnk.to/BeforetheDawn-Stormbringers

BEFORE THE DAWN on “Chaos Star”:

„Summer 2023 was the first festivals season for BTD in 11-years and it turned out to be the best ever and we are thrilled to show few glimpses in a form of a video while we are getting ready to start our most extensive tour run so far including 34 shows in Europe from September to end of November. For this glorious adventure we will team up with our label mates Hinayana and Wolfheart.“