BAD LOVERZ :: Coversong „The Look“ mit Saltatio Mortis

Nach vier Jahrzehnten des Schweigens kehren BAD LOVERZ zurück und präsentieren ihre erste Single: Ein Cover des zeitlosen Klassikers „The Look“ von Roxette – und das in einer einzigartigen Zusammenarbeit mit der Rockband Saltatio Mortis. https://badloverz.com/

Listen: https://badloverz.bfan.link/thelookxsaltatiomortis

Dieses energiegeladene Cover bringt den unverwechselbaren Glam Rock-Sound der Bad Loverz zurück auf die Bühne und verspricht, die Herzen der Fans im Sturm zu erobern. Die Neuinterpretation des Songs, die die Band gemeinsam mit Saltatio Mortis aufgenommen hat, überzeugt mit treibenden Beats, eingängigen Melodien und einer energiegeladenen Performance, die ihr nicht verpassen dürft!

„Wir sind überglücklich, endlich wieder Musik zu veröffentlichen und die Fans mit etwas zu begeistern, das sie lieben werden“, sagt Venice Steel, der charismatische Frontmann der Band in gebrochenem Deutsch. „‚The Look‘ ist für uns eine Hommage an die Vergangenheit und gleichzeitig ein kraftvoller Schritt in die Zukunft. Dass wir die Jungs von Saltatio Mortis bei unserer ersten Single mit dabei haben, ist eine große Ehre für uns!“

Am vergangenen Wochenende konnten die Jungs beim ausverkauften Escalation Fest in Oberhausen als die Überraschung des Abends ihre unglaublichen Livequalitäten unter Beweis stellen. Wer hier nicht dabei sein konnte sollte die Chance im Oktober/November diesen Jahres nutzen wenn Bad Loverz ihre Buddies von Saltatio Mortis als Support auf deren bisher größter Tour begleiten!

Tourdaten 2025 (als Support von Saltatio Mortis):

17.10.25 – Geiselwind / Eventzentrum Geiselwind

18.10.25 – Hamburg / Sporthalle Hamburg

24.10.25 – Leipzig / Haus Auensee

25.10.25 – Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 – Berlin / Uber Eats Music Hall

01.11.25 – Hannover / Swiss Live Hall

06.11.25 – Wien (AT) / Raiffeisen Halle im Gasometer

07.11.25 – München / Zenith

08.11.25 – Frankfurt / Jahrhunderthalle Frankfurt

14.11.25 – Ludwigsburg / MHP Arena

15.11.25 – Zürich (CH) / Halle 622