AUTUMNBLAZE :: 2. neue Single

Die deutsche Dark-Rock-/Metal-Band AUTUMNBLAZE präsentiert „Licht Aus“, die zweite Single und den offiziellen Videoclip aus dem kommenden neuen Studioalbum „Glut“, das am 26. Juni über Argonauta Records erscheinen wird. Das Album erscheint digital auf allen Plattformen und als streng limitierte Doppel-CD-Edition in einer Auflage von weltweit 500 Exemplaren über Argonauta Records.

Markus Baltes sagt über die neue Single:

„‚Licht aus‘ war der Ausgangspunkt für GLUT und hat schon früh die Richtung vorgegeben. Wir wollten alles auf das Wesentliche reduzieren – eine düstere Art von Pop-Album, gehüllt in schwarze Schwere. Für uns ist es einer der herausragenden Momente des Albums: roh, düster und getrieben von einem Refrain, der einen nicht mehr loslässt. Hört es euch unbedingt laut an.“