ASARHADDON :: Teaser zum neuen Album „Êra“

Das deutsche Atmosphären-Black-Metal-Duo ASARHADDON hat die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Êra“ angekündigt. Das am 4. Oktober über Vendetta Records erscheinende Album markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Band, die damit ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Einen Teaser zum Album gibt’s bei YouTube. https://asarhaddon.bandcamp.com/

„Êra“, was auf Altniederfränkisch „Krone“ bedeutet, verwebt die Geschichten von vier Königen und lässt sich dabei von wahren historischen Ereignissen inspirieren. Das Album liest sich wie ein Gesangsbuch und entführt den Hörer in ein Reich voller trauriger Melancholie, goldener Sande, tiefer Wälder, bezaubernder Herbstfarben und ferner Gewässer. Die Musik von ASARHADDON ist eine ergreifende Erinnerung an längst vergangene Tage und lädt zu einem Tanz aus majestätischem Timbre und klagenden Gedichten ein.

Zusätzlich zur Veröffentlichung des Albums freuen sich ASARHADDON, ihre neue Session-Sängerin Nova vorzustellen, die auf „Êra“ ihr Debüt geben wird. Die Band teilte ihre Aufregung und erklärte: „Unser elender Schlummer hat heute ein Ende, denn wir kündigen unser kommendes Album ‚Êra‘ an, das am 4. Oktober bei Vendetta Records erscheinen wird. Wir feiern in diesem Herbst nicht nur unser zehnjähriges Jubiläum, sondern sind auch stolz darauf, unsere neue Session-Sängerin Nova gefunden zu haben, die mit einer herausragenden Gesangsleistung ihr Debüt in unserem stetig wachsenden Katalog gibt.“