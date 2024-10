ASARHADDON :: Neues Album im Fullstream

Heute, am Freitag, den 4. Oktober, veröffentlicht das deutsche Atmospheric Black Metal Duo ASARHADDON sein zweites Album „Êra“ über Vendetta Records. Das Album kann in voller Länge bei Black Metal Promotion angehört werden.

Order: https://vendettarecords.bigcartel.com

Info:

„Êra“, was auf Altniederfränkisch ‚Krone‘ bedeutet, verwebt die Geschichten von vier Königen und lässt sich dabei von wahren historischen Begebenheiten inspirieren. Die Platte liest sich wie ein Gesangsbuch und entführt den Hörer in ein Reich voller trauriger Melancholie, goldener Sande, tiefer Wälder, bezaubernder Herbstfarben und ferner Gewässer. Die Musik von ASARHADDON ist eine ergreifende Erinnerung an längst vergangene Tage und lädt zu einem Tanz aus majestätischem Timbre und klagenden Gedichten ein.