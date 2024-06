AS THE SUN FALLS :: Neues Video feat. Gogo Melone (Aeonian Sorrow)

Die Finnischen Melancholic Melodic Deather AS THE SUN FALLS haben ein Video zu ihrem Song „Through Sorrow and Grief“ online gestellt. Der Song, in dem die Stimme von Gogo Melone von AEONIAN SORROW zu hören ist, stammt von dem seit kurzem erhältlichen Album „Kaamos“. Das unter der Regie von Atte Santala und Jani Mikkänen entstandene und von Atte Santala produzierte Konzeptvideo visualisiert den trauernden Text und die fesselnde Geschichte des Songs.

„Kaamos“ anhören & kaufen:

Webstore: https://tinyurl.com/shopkaamos

Bandcamp: https://tinyurl.com/bckaamos

Facebook: https://www.facebook.com/asthesunfalls