APOSTASIE :: Neues Lyric-Video vom kommenden Trollzorn Debüt

Die deutschen Melodic Black Metaller APOSTASIE kündigen ihr Debütalbum „Non Est Deus“ an, das am 29. November 2024 in Zusammenarbeit mit Trollzorn Records erscheinen wird. Ein Lyric Video für den Track „Theotókos“ wurde bei YouTube veröffentlicht. https://www.apostasie.band

APOSTASIE spielen melodischen Black Metal mit historischen und atheistischen Themen. Auf ihrem ersten Album „Non Est Deus“ erzählen sie die „Historia Ecclesiastica Perversa“ – den Wahnsinn der Dogmen und Rituale der römisch-katholischen Kirche. Das Album thematisiert Ereignisse der sogenannten christlichen „Heilsgeschichte“, der lateinisch-römischen Kirchengeschichte, sowie der damit eng verbundenen europäischen Geschichte. Diese Ereignisse und Prozesse werden als Momente des religiösen Wahns, des dogmatischen Widerspruchs und zugleich der rationalen Kritik und des Widerstands inszeniert. Die geschilderten Ereignisse umfassen den Zeitraum von der so genannten „Zeitenwende“, d.h. der Geburt Christi, bis zur so genannten Reformation der lateinisch-römischen Kirche durch Martin Luther.