A SOMBER FUNERAL :: Neuer Track „Celestial Child“

Die Atmospheric Black Metal Band A SOMBER FUNERAL aus Kaiserslautern wurde Ende 2023 von Alex und Chris, Mitgliedern der Band BLACK AEONS, gegründet und veröffentlichte im März 2024 ihr Debütalbum „Summertime Sorrow“. Am 27. Dezember wurde ihr neuer Song „Celestial Child“ veröffentlicht. Der neue Song passte thematisch nicht in das Konzept des kommenden Albums, das sich derzeit in der Aufnahmephase befindet. Aus diesem Grund hat sich die Band entschieden, ihn als eigenständige Single zu veröffentlichen.

https://asomberfuneral.bandcamp.com/track/celestial-child

„Dieser Song ist einer Mutter (Name unbekannt) gewidmet, die ihr Kind zwei Wochen vor der Geburt verloren hat. Ich habe sie während meines Urlaubs im Sommer 2013 kennengelernt.“