Wir freuen uns schon auf die 2018´er Ausgabe des PARTY.SAN!

Es ist wieder soweit, das Party.San ruft!

Das 9. Mal in Schlotheim und das 10. Mal für uns selbst!

Das für mich beste Extremmetalfestival!

Dieses Jahr ist die Karte knappe 3,50€ teurer geworden, liegt somit 89,10€ für alle 3 Tage.

Für 5€ mehr kann man wahlweise eine DVD der Jahre 2005, 2009, 2010, 2011 eine Flagge oder ein Shirt dazubekommen.

Für die, die das Festival noch nie besucht haben, hier unsere Berichte der letzten Jahre!

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

Bis jetzt sind alphabetisch bestätigt:

Anaal Nathrakh, Benighted, The Black Dahlia Murder, Blood Incantation, Brujeria, Carpathian Forest, Coffins, The Committee, Crescent, Dead Congregation, Deserted Fear, Dying Fetus, Emperor (einzige Show in Deutschland 2018), Endseeker, Engulfed, Essenz, Evil Warriors, Exciter, Exhorder, Goath, Gorilla Monsoon, Graveyard (E), Grim Van Doom, Gruesome, Guineapig, Gutrectomy, Harakiri For The Sky, Hierophant, Masters Hammer, Obscenity, Our Survival Depends On Us, Pestilence, Pillorian, Possession, Ram, Razorrape, Revenge, Sadistic Intent, Skelethal, The Spirit, Tankard, Toxic Holocaust, Tribulation, Ultra Silvam, Unanimated (Special Re-Union-Show), Unleashed, Venom (mit Special Set), Watain, Wolfheart