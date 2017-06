PARTY.SAN 2017, auf geht´s!

Es ist wieder soweit, das Party.San ruft!

Das 8. Mal in Schlotheim!

Das für mich beste Extremmetalfestival!

Dieses Jahr kostet die Karte knapp 10€ mehr und somit 85,80€ für alle 3 Tage. Für 90,80€ kann man wahlweise eine DVD der Jahre 2005, 2009, 2010, 2011 oder ein Flagge dazubekommen.

Hoffentlich werde ich dieses Jahr das Glück haben ein Gläschen von dem 2. Party.San Whiskey zu ergattern. Aber wahrscheinlich wird wieder vorher alles ausverkauft sein.

Trotzdem freue ich mich wieder auf Seven Lords!

Am Samstagmorgen wird es diesmal Black Thrash geben. Ich bin gespannt!

Für unwissende hier nochmal unsere Berichte der letzten Jahre!

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Bis jetzt sind alphabetisch bestätigt:

Abbath, Absu, Atomwinter, Azarath, Autopsy, Blood Of Seklusion, Candlemass, Cryptopsy, Darkened Nocturn Slaughtercult, Dawn Of Disease, Desaster, Demilich, Demolition Hammer, Dew Scented, God Dethroned, Gut, Hades Almighty, Humiliation, Inquisition, Indian Nightmare, Insomnium, Kalmah, Kosmokrator, Krater, Kringa, Lucifericon, Mantar, Marduk, Merciless, Misþyrming, Morbid Angel, Mourning Beloveth, Nailed To Obscurity, Necrophobic, Night Demon, Nile, Overkill, Pighead, Possessed, The Lurking Fear, Uada, Vader, Verheerer, Vital Remains, Vigilance, Ultha, Urfaust