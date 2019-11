KHEMMIS :: Videointerview mit Liveausschnitten

Die aus der Metalhochburg Denver stammende Band KHEMMIS hat sich bei ihrer ersten Europatournee unseren Fragen in einem Videointerview gestellt. Sänger Phil und Gitarrist Ben plauderten aus dem Nähkästchen. Erfahrt mehr über den Bandnamen Khemmis, die Reise der Band nach der Veröffentlichung von „Hunted“, die Lyrics, die Coverartworks und den Magier, die Metalszene in Denver und vieles vieles mehr. Zwischen den Fragen sind Liveausschnitte vom Konzert in bester Bild- und Tonqualität eingebaut. Die Aufnahmen entstanden im Bastard Club, Osnabrück, am 7. November 2019.