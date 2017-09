FROM NORTH :: Die Kraft aus dem Norden

Das selbstbetitelte Debütalbum der Viking/Folk Metaller FROM NORTH läuft nach etwas Eingewöhnungszeit seit einiger Zeit bei mir rauf und runter. Ihre Mischung aus Metal und Mittelalterinstrumenten ist über die gesamte Spieldauer packend und erinnert am meisten an ELUVEITIE oder auch ENSIFERUM. Trotz Debüt blicken die Männer auf viele Jahre Erfahrung im Metal zurück. Das und mehr verraten sie im Interview. (eller)

(English version below)

Gratulation zum Debütalbum. Nach etwas Eingewöhnungszeit läuft das Album seit einigen Tagen bei mir sehr oft. Ich hoffe, ihr habt von anderen Magazinen und Fans ähnlich gutes Feedback erhalten.

Danke, wir freuen uns, dass es Ihnen gefällt! Wir haben sehr gute Kritiken erhalten und das Feedback von Menschen auf der ganzen Welt war durchweg positiv! Wir sind natürlich überrascht und aufrichtig dankbar, aber wir wussten, dass das gut war, und wir werden uns die Herzen herausreißen, um es zu beweisen!

Ihr habt die Band erst letztes Jahr gegründet. Seit wie vielen Jahren macht ihr Metal und in welchen Bands habt ihr vorher gespielt?

Alle zusammen spielen wir seit über 100 Jahren Metal, also gibt es eine Menge Erfahrung in der Band!

Die Mitglieder haben unter anderem in Bands wie White Spirit, Zero Illusions, Year of Falling, Anata, Bleed For Me, Irrbloss, Sinistry, Doomdogs und Stormhold gespielt.

Wie würdest Du Eure Musik mit eigenen Worten beschreiben?

Kraftvoll, melodisch, aggressiv, emotional… Für uns enthält es ein bisschen von allem. Es liegt wirklich am Hörer zu entscheiden, was es für ihn ist!

Wer ist verantwortlich für das Schreiben der Songs oder macht Ihr dieses gemeinsam?

Alle Songs auf dem Debüt wurden von unserem Sänger Håkan geschrieben.

Verstehe ich das richtig, dass ihr mit Andreas Lindvall eine Person habt, die die Lyrics schreibt, aber sonst kein Instrument bei euch spielt?

Das ist wahr. Er ist ein kleiner Gnom, den wir in einer alten Höhle gefunden haben, wo wir alte nordische Gedichte studieren und Pilze essen. Er ist ein Killer auf der Geige, aber leider so hässlich, dass er das Publikum verscheuchen würde!

Sind eure Texte einzelne Geschichten oder ist es ein Konzeptalbum?

Nun, wir sind eine Viking Metal Band, also handeln die Songs aus dieser Epoche der Geschicht.

Aber die Themen der Songs sind sehr unterschiedlich. Von einem Lied über die Seeschlacht von Svolder bis hin zur

eine über Thors erste Begegnung mit der Midgardschlange. So wird alles zwischen geschichtlichem Ereignis, mythologischen Geschichten und alten Sagen dargestellt, aber auch Lieder, die sich mit dem Denken und Handeln jener Menschen beschäftigen, die in der damaligen Gesellschaft lebten.

Welche mittelalterlichen Instrumente sind auf dem Album zu hören und wer spielt diese von euch?

Es gibt eine Menge Mittelalter Sounds, um die Atmosphäre zu bekommen, vor allem Zurna und Geige stehen im Mittelpunkt. Es ist eine Mischung aus Live-Instrumenten und einigem magischen Hokus Pokus von Håkan.

Wie kamt ihr auf den Bandnamen FROM NORTH ?

Im Grunde genommen von dort, wo wir herkommen und leben, aus dem Norden der Welt. Egal wohin wir gehen, wir werden immer aus dem Norden kommen…

Welche Bands würdet ihr unseren Lesern empfehlen?

Es gibt so viel großartigen Metal und Hard Rock. Wir alle lieben die Klassiker, wie Sabbath, Slayer, Thin Lizzy, Rammstein, um nur einige zu nennen. Wenn es um Folk/Pagan/Viking geht, verpasst auf keinen Fall die schwedischen Legenden Vintersorg, Falconer und Månegarm oder den Großvater Quorton mit Bathory.

Sind in nächster Zeit Liveauftritte geplant und mit welcher Band würdet ihr gerne mal auf Tour gehen ?

Im Oktober gibt es eine Release-Party für das Debütalbum, das am 1. September veröffentlicht wurde. Wir planen auch Festivals und so weiter für 2018. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren die Chance bekommen werden, für viele großartige Leute und Fans zu spielen!

Welche Pläne habt ihr sonst noch ?

Wie eben genannt. Große Auftritte zu machen, wohin wir auch gehen, das nächste Album noch besser zu machen und dem einzigartigen FROM NORTH Sound treu zu bleiben!

Again make the world aware of the force From North!

