ZORNHEYM :: Neues Musikvideo zu „None for All“

ZORNHEYM haben die Verpflichtung eines neuen Schlagzeugers und die Veröffentlichung ihrer neuesten Single „None for All“ samt Muskvideo bekannt gegeben. Nach dem Weggang von Steve Pygmalion wird künftig Qual die Aufgaben des Drummers bei der symphonischen Extrem-Metal-Band aus Stockholm übernehmen. Die erste Show mit dem neuen Lineup findet am 5. und 6. Juli beim Metal Theatre Festival in Kalmar, Schweden statt.

Listen: https://music.nobledemon.com/none

Rückblickend auf seine Zeit mit der Band sagt Steve Pygmalion: „Zornheym ist ein wichtiger Teil meines Lebens, seit ich 2017 eingestiegen bin. Wir haben viele Erinnerungen geteilt und sind als Menschen und Künstler zusammen gewachsen. Ich wünsche der Band alles Gute und freue mich auf ihr kommendes Album. Lang lebe Zornheym!“

Zorn, der Gründer der Band, drückte seine Begeisterung über den Beitritt von Qual aus: „Mit Qual hat es sich von Anfang an natürlich angefühlt! Es ist keine leichte Aufgabe, den Drum-Thron nach Angst und Steve zu besetzen, aber er macht einen fantastischen Job.“

Qual, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Bands wie Prime Creation, Morifade und Nephenzy, über den Einstieg in die Band: „Ich bin extrem glücklich und stolz, ein Teil von Zornheym und ihrer verrückten Welt zu sein. Ich war schon immer ein Fan ihrer coolen Mischung aus extremem Metal, symphonischen Elementen, gutem Songwriting und Bendlers fantastischer Stimme. Und natürlich das ganze Zornheym-Konzept. Ich möchte mich ganz herzlich bei Zorn, Bendler und Scucca bedanken, dass sie an mich geglaubt und mich auf diese Reise eingeladen haben. An alle Insassen von Zornheym: Wir sehen uns bei den Shows!“