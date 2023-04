XANDRIA :: Neues Lyricvideo kurz vor Tourstart

Die deutschen Female Symphonic Metaller XANDRIA veröffentlichen kurz vor ihrem Toustart mit DELAIN ein Lyricvideo zur Single „My Curse Is My Redemption“. https://www.facebook.com/xandriaofficial

XANDRIA über „My Curse Is My Redemption“:

„Da viele von euch Xandria-Fans diesen Song als einen eurer Favoriten vom neuen Album genannt haben, haben wir uns entschlossen, ein Video dazu zu drehen – mit wunderschönen Bildern, die die Bedeutung des Textes unterstreichen: Musik, Kunst, als etwas, das aus schmerzhaften Erfahrungen entstehen kann und dann nicht nur dich, sondern auch andere heilt. Es ist also ein wunderbares Geschenk für uns alle.

Eine weitere musikalische Farbe aus der reichen Palette unseres Albums „The Wonders Still Awaiting“, auf dem jeder Song seine ganz eigene Identität und seine eigene Atmosphäre hat. Dieser Song ist sicher symphonisch, aber er hat auch einige Rock-Vibes und eine gewisse 80er-Jahre-Note. Er ist melancholisch, hat aber auch eine hoffnungsvolle Note, sowohl in der Musik als auch im Text.

Wir haben festgestellt, dass es ein wunderbarer Song ist, um ihn live zu spielen – und wir freuen uns darauf, ihn auf der kommenden Tour für euch zu spielen!“