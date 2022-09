XANDRIA :: Neue Single ft. Ralf Scheepers

Die deutschen Symphonic-Metaller XANDRIA haben mi tneuem Lineup die nächste neue Single mit dem Titel “You Will Never Be Our God” veröffentlicht, bei der sie von Ralf Scheepers (Primal Fear) unterstützt werden. Der neue Track kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem XANDRIA sich auf eine hochkarätige Co-Headline-Tour durch Europa mit ihren Labelkollegen VISIONS OF ATLANTIS und YE BANISHED PRIVATEERS vorbereitet. Die Tour beginnt morgen, am 8. September, in Hamburg, Deutschland, und wird bis in den Oktober hinein verschiedene Städte besuchen, um am 15. Oktober in Wetzikon, Schweiz, zu enden. www.www.xandria.de