WORMWOOD :: Neues Video zu „Ro“

Der neue WORMWOOD Track „Ro“ stammt aus dem kommenden Album „The Star“, das am 31. Mai über Black Lodge Records veröffentlicht werden soll: Die Veröffentlichung von „The Star“ bildet den Abschluss der Trilogie über den Tod (NATTRAVET, ARKIVET, THE STAR). „NATTARVET“ handelte von der grausamen Hungersnot, die die Menschen in der nordischen Region des 19. Jahrhunderts plagte. In „DAS ARCHIV“ ging es um den unausweichlichen Untergang der Menschheit und „DER STERN“ erzählt die Geschichte vom Ende des Universums.

Smart link here: https://orcd.co/wormwood-ro

Pre-save the album here: https://orcd.co/the-star