WOLFHEART :: Single aus neuer EP „Draconian Darkness II“

Die Melodic Death Metaller WOLFHEART melden sich mit ihrer neuen EP „Draconian Darkness II“ zurück, von der seit heute die Lead-Single „Carnivore“ zu hören ist.

Stream ‚Carnivore‘: https://wolfheart.rpm.link/carnivorePR

Die EP „Draconian Darkness II“ umfasst zwei brandneue Kompositionen sowie eine Orchestralnummer und eine Akustikversion. Abgerundet wird das Werk von einem Livetrack, der während ihrer kürzlichen Tournee mitgeschnitten wurde. Sie erscheint am 19. September 2025 über Reigning Phoenix Music.

Vorbestellungen: https://wolfheart.rpm.link/DD2PR

Sänger/Gitarrist Tuomas Saukkonen kommentiert: „‚Carnivore‘ setzt dort an, wo ‚Draconian Darkness‘ aufgehört hat. Offensichtlich war das Full-Length-Album nicht genug, um die Flamme der Inspiration zu löschen, die durch die dunklere Seite der Menschheit entfacht wurde. Anstatt nach Balance und Harmonie mit der Natur und anderen Arten um uns herum zu streben, ernähren und schlemmen wir von der Welt, in der wir leben. Wir konsumieren mehr, als unser Anteil ist. Wo die Natur Harmonie bringt, bringen wir das Feuer und die Dunkelheit. Musikalisch ist ‚Carnivore‘ auch stark an die dunklere und majestätischere Seite von WOLFHEART angelehnt.“