WOLFHEART :: Neues Video zum EP-Release

Die finnischen Melodic Death Metaller WOLFHEART haben ein Video zum Track „Forefathers“ enthüllt, der sich auch auf ihrer neuen EP „Draconian Darkness“ befindet, die ab sofort via Reigning Phoenix Music erhältlich ist. Das Stück bringt WOLFHEARTs stürmische Seite zum Vorschein, die von wilden Orchestrationen, vielschichtigem Gesang (unterstützt von BEFORE-THE-DAWN-, SUOTANA- und FULL-HOUSE-BREW-CREW-Mitglieder) und überraschenden Klavierklängen dominiert wird.

Sänger/Gitarrist Tuomas Saukkonen kommentiert: „‚Forefathers‘ ist sowohl musikalisch als auch lyrisch eine Kombination unseres mythologisch geprägten Albums „King Of The North“ [2022] und unserer aktuellen Scheibe „Draconian Darkness“ [2025], auf der wir eine triste, apokalyptische Klangwelt erschufen. Hier trifft ein rachsüchtiger, brutaler Text auf mächtige nordische Riffs und Melodien: Ein perfekter Partner für unsere ‚Carnivore‘-Single!“