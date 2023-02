WOLFHEART :: Neues Video zu „Fires of the Fallen“

Die Melodic Death Metal Band WOLFHEART hat ihr neuestes Werk veröffentlicht: das offizielle Video zur Single „Fires of the Fallen“ aus dem kürzlich erschienenen Album „King of the North“, das jetzt über Napalm Records erhältlich ist.

Info:

„Fires of the Fallen“, der vorletzte Track des Albums, dient als passender Abschluss für die gesamte musikalische Reise und zeigt WOLFHEARTs außergewöhnliches Talent in der Ausführung von Melodic Death Metal. Mit seinen verheerenden Riffs, den kraftvollen Instrumenten und dem mitreißenden Gesang demonstriert der Song die unstillbare Leidenschaft der Band für dieses Genre. Das dazugehörige Musikvideo fängt meisterhaft die intensive Energie des Albums ein und lässt den Zuschauer in die pulsierende Welt von King of the North eintauchen.