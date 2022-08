WOLFHEART :: Nächste Single “The King” mit Video führt neuen Sänger ein

Mit der Veröffentlichung der zweiten Single “The King” aus dem kommenden Album “King of the North”, das am 16. September 2022 über Napalm Records erscheint, machen WOLFHEART weiter neugierig auf das neue Werk. Auf dem Track debütiert Gitarrist Vageliss als neuer, zweiter Sänger neben Tuomas Saukkonen.

Info: Auf der neuen Single bricht Frontmann Tuomas Saukkonen mit seinen markerschütternden Gutturals das Eis, während er von einer epischen Orchestrierung mit Streichern und Bläsern begleitet wird. Schwere Gitarrenklänge und ein kraftvolles Schlagzeug marschieren durch den Track, während Tuomas die Geschichte von der Jagd auf den mächtigen Waldgott erzählt. “The King” ist das glorreichste Epos des Albums, das WOLFHEARTs exquisite Balance aus grandioser melodischer Atmosphäre mit erdrückenden schweren Gitarren und stampfenden Drums entfesselt und heute zusammen mit einem neuen Musikvideo Premiere feiert.

WOLFHEART’s Tuomas Saukkonen about “The King”:

“‘The King’ is about a broken sacred rule that forbids the hunt of a bear in winter. Hunter was only allowed to face the king when it was in its full strength. Bear was carried out from the forest head first because bears spirit was believed to live forever and only dead were carried feet first. The skull was hung in a sacred tree facing east where the spirits were believed to travel. Bear was truly the ruler of the woodlands and especially the death of the king was full of rituals and beliefs. The song also introduces our guitarist Vageliss as a vocalist in a leading role and his magnificent execution brings Wolfheart trademark sound into a new level”