WITHIN TEMPTATION :: Neues Album mit brandneuer Single angekündigt

Die brandneue Single „Wireless“ von WITHIN TEMPTATION markiert den Beginn des Countdowns für das achte Studioalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. „Wireless“ wird bei den Festivalauftritten der Band in ganz Europa in diesem Sommer zu hören sein, darunter das Download Festival in Deutschland am 23. Juni.

Sharon den Adel kommentiert: „Wireless“ ist ein Song über einen Soldaten, der in den Krieg zieht und überzeugt ist, dass er für eine gute Sache kämpft. Er wird von den Medien, die von der Regierung kontrolliert sind, indoktriniert und glaubt, dass er bei seiner Rückkehr als Retter willkommen geheißen wird, nur um herauszufinden, dass er benutzt worden ist und die Menschen ihn stattdessen als brutalen Eroberer sehen. Er findet sich auf der falschen Seite wieder und sein Leben und das Leben vieler Menschen wird getäuscht und zerstört.“