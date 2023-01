WISBORG :: „Seconds To The Void – The Remixes“ ist erschienen

Pünktlich zu ihrer Tour mit LORD OF THE LOST Anfang Februar veröffentlichten WISBORG am 27. Januar 2023 bei Danse Macabre Records ihr Doppelalbum „Seconds To The Void – The Remixes“ auf CD und digital. https://wisborg.bandcamp.com/

Darauf befinden sich 18 Stücke – zwei Neuaufnahmen der Band selbst sowie 16 Remixe anderer Artists, deren Weg WISBORG seit ihrer Gründung im Jahr 2017 immer wieder kreuzten:

– CD1 umfasst je einen Remix von Astari Nite, Blcksmth, Devil-M, Eden Weint Im Grab, Hell Boulevard, Scheuber (Ex-Project Pitchfork), The Nightstalker, Then Comes Silence, This Eternal Decay und Wolf X (She Pleasures Herself)

– CD2 umfasst sechs Remixe des niederländischen Witch House-Künstlers Noire Antidote und zwei exklusive Bonustracks: das Madonna-Cover „Burning Up“ sowie die brandneue WISBORG-Eigenkomposition „Words Like Violence“, welche die Band bei den kommenden Konzerten mit Lord Of The Lost auch live präsentieren wird.