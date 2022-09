WINTER :: Neues Album “Fire Rider” angekündigt

Nach dem letzten offiziellen Album “Pale Horse” aus dem Herbst 2021 sowie dem Re-Release bzw. ‘Best of’-Album “Looking Back”, welches im Frühjahr / Sommer dieses Jahres erschienen ist, veröffentlicht das Projekt WINTER mit “Fire Rider” im Oktober den nächsten Longplayer mit brandneuen Songs.

Bewegte sich “Pale Horse” noch im vornehmlich düsteren Gothic Rock-Bereich, tritt WINTER mit den neuen Songs deutlich auf das kreative Gaspedal und überrascht mit einer Mischung zwischen besagtem Goth-Sound (“Unholy Blood”, “Into The Void”) und fast schon klassischem Rock im Stile der 80er Jahre, wie der Titelsong “Fire Rider”, das sprichwörtliche “Children Of The 80s” oder auch die erste Single “Pray” zeigen.

“Fire Rider” wird als CD, Limited Edition Digipac CD und Doppel-Vinyl sowie Digital am 14. Oktober erscheinen. Die Doppel-Vinyl und die Limited Edition CD enthält zudem noch eine spezielle Version von “Into The Void” mit Florian Grey als Gastsänger und die Vinyl Edition einen weiteren exklusiven Bonus Track mit dem Titel “Shortcut To Your Heart”.