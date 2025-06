WHISPERS IN THE SHADOW :: Neue Single „Illusions Of Grandeur“

WHISPERS IN THE SHADOW haben mit „Illusions Of Grandeur“ die zweite Single aus dem kommenden neuen Album „Rapture“ veröffentlicht. Erhältlich auf allen wichtigen Streaming-Diensten und Bandcamp. Das Album erscheint am 13.6. via Icy Cold Records.

Die Band zu „Illusions Of Grandeur“:

„Dieser Song taucht tief in den Wahnsinn des Selbstbetrugs und die zerbrechliche Maske der Macht ein. Textlich scharf und klanglich grüblerisch, kanalisiert der Song den Archetyp des verrückten Königs – eine Figur, die sowohl tragisch als auch furchterregend ist, verzehrt von seiner eigenen Größe, isoliert durch Misstrauen und spiralförmig dem Ruin entgegen. Die Tarotkarte „Der König“ wurde tatsächlich auf den Kopf gestellt. Absolute Macht korrumpiert absolut. Eine Hymne für eine Welt, die am Rande ihres selbst geschaffenen Wahnsinns schwankt.“