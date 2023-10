Am 09. November erscheint mit „Apostasy“ das Full Lenght Debüt der Death/Doom Metaller WELCOME TO PLESHIWAR. Ab sofort gibts mit dem Opener des Albums „Apostasy Pt.1“ eine erste Kostprobe als Videoclip auf dem MDD YouTube Kanal.

Preorder

MDD: http://mdd-records.de/pleshiwar

AMAZON: https://amzn.to/3sABTih