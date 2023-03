W.A.S.P. :: „40 Years World Tour“ – eine Zeitreise mit Feuer und Blut steht an

Blackie Lawless und W.A.S.P. feierten den 40. Geburtstag der Band im Jahre 2022 und dazu sollte es eine ausgiebige Konzertreise rund um den Erdball geben. Was eigentlich für 2022 geplant war verschob sich wegen der Corona-Pandemie nun auf 2023. Nun ist es so weit und auch einige Stationen in Deutschland stehen an. Darunter am Donnerstag den 30. März im Carlswerk Victoria zu Köln.

Deutschlandtermine:

30.03. Carlswerk Victoria, Köln

01.05. Aladin Music Hall, Bremen

02.05. Capitol, Mannheim

03.05. Turbinenhalle 2, Oberhausen

04.05. LKA-Longhorn, Stuttgart

05.05. Garage, Saarbrücken

06.05. MusicHall, Geiselwind

07.05. Backstage Werk, München

Die AllesGute.Live Kultur- und Betriebs GmbH lädt dazu ein, das 40. Jubiläum von W.A.S.P. zu zelebrieren:

Nach dem fulminante US-Erfolg mit ihrer „40th Anniversary Tour“ geht es für W.A.S.P. nun in Europa weiter. W.A.S.P. haben ihre erste US-Tour seit zehn Jahren abgeschlossen. Mit Erfolg, denn die 18 ausverkaufte Shows umfassende Tour wurden von der Fachpresse einhellig zu einer der besten Konzerttouren 2022 erkoren. Man darf also einiges erwarten von den Schock-Rockern aus Los Angeles, die seit ihrer Gründung 1982 für ihre spektakulären Live-Shows berüchtigt sind.

Wenige Bands in der Geschichte des Rock´n´Roll hatten je eine solche emotionale Außenwirkung wie W.A.S.P. aus Los Angeles. Ihr einzigartiger Mix aus Schock und Rock führte zu Auftrittsverboten in mehreren Ländern, Protesten von religiösen Gruppen, Anhörungen vor dem US-amerikanischen Senat – und zu weltweitem Ruhm und Millionen verkaufter Platten.

Nun nehmen Band-Mastermind Blackie Lawless und seine Mitstreiter die Band und die Fans auf eine Zeitreise durch 40 Jahre W.A.S.P. – und zurück dahin, wo alles begann. Mit ihrer extravaganten Wahnsinns-Show kommt die Band auch nach Deutschland: Am Donnerstag den 30.03. spielen W.A.S.P. im Carlswerk Victoria in Köln.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es auch für den Termin in Köln VIP-Tickets mit einem Meet & Greet mit Blackie Lawless: https://waspnation.myshopify.com

Dazu gibt es noch folgende Worte von Blackie Lawless persönlich:

„Für die W.A.S.P.-Welttournee zum 40. Jubiläum gehen wir an den Anfang zurück. Wir führen die Show dahin, wo sie angefangen hat — komplett mit all dem Feuer und all dem Blut, was die Welt zum ersten Mal schockiert hat. Wir haben diese Art Konzerte ausschließlich auf unserer ersten Welttournee gespielt und seitdem nie wieder gemacht. Bis jetzt! Ich werde schreien und ich werde bluten, weil ‚I wanna be somebody‘. Wir nehmen alle mit zurück zum Anfang.“

Na wenn das nicht vielversprechend ist…

https://allesgute.live/event/2023-03-30-wasp

https://www.eventim.de/event/w-a-s-p-40th-anniversary-world-tour-carlswerk-victoria-16568040/