VREID :: Album angekündigt mit neuer Single

Die Norweger VREID haben die Single „From These Woods“ inkl. Musikvideo veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den ersten Vorgeschmack auf das neue Album „The Skies Turn Black“, welches ab sofort hier vorbestellbar ist:

https://vreid.omerch.com/

Am 6. März 2026 werden VREID ihr neues Album „The Skies Turn Black“ veröffentlichen. Fünf Jahre sind seit dem Vorgänger vergangen – Jahre, die die Band geprägt, herausgefordert und abgehärtet haben. Mit dem kommenden Werk kehren Vreid zum Kern ihrer Sognametal-Identität zurück, während sie sich zugleich musikalisch ambitionierter denn je zeigen.

Der Track „From These Woods“ entstand während früher Demo-Sessions in einer abgelegenen Berghütte. Eine nächtliche Idee entwickelte sich zur Basis für den Song und gab schließlich den Ton für das gesamte Album an. Die Band beschreibt ihn als eines der seltenen Stücke, die schon beinahe vollendet erwachen und dabei eine enge Verbundenheit zu ihrem Sognametal-Schaffen aufweisen. Das Musikvideo baut auf der Atmosphäre des Songs auf und fängt die Weite und Dunkelheit der Heimat der Band ein.