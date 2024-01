VLAD IN TEARS :: Neue Single „Broken Bones“

Die Goth Rocker VLAD IN TEARS veröffentlichen die neue Single „Broken Bones“. Der Song ist die zweite Vorabsingle vom kommenden Studioalbum „Relapse“, welches am 08. März 2024 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird. „Broken Bones“ erzählt die Geschichte einer zerbrochenen Liebe, jener Art von Liebe, die eine bittersüße Narbe hinterlässt die wir nicht loswerden können oder vielleicht auch nicht loswerden wollen. „Relapse“ ist das 9. Album von VLAD IN TEARS, und es ist das rockigste, das, so seltsam es auch klingen mag, kein einziges Synthesizer-Instrument enthält. Die Band hat zudem 9 der 11 neuen Songs als akustische Versionen aufgenommen, welche exklusiv als Teil der limitierten Fan-Box erhältlich sein werden. http://vladintears.com/

Im März 2024 kann man VLAD IN TEARS als Special Guest von HELDMASCHINE auch wieder live erleben

06.03.2024 Hamburg

07.03.2024 Leer

08.03.2024 Koln

09.03.2024 Lübeck

10.03.2024 Hannover

13.03.2024 Nürnberg

14.03.2024 München

15.03.2024 Erfurt

16.03.2024 Dresden

17.03.2024 Berlin

21.03.2024 Oberhausen

22.03.2024 Frankfurt

23.03.2024 Friedrichshafen

24.03.2024 Bamberg