VINTERSORG + DIMBILD :: Vertrag bei Hammerheart Records

Hammerheart Records gibt die Partnerschaft mit VINTERSORG und DIMBILD bekannt. Neue Alben (ja, mehrere Alben) sind in Arbeit und Andreas Hedlund erwähnte sogar die Möglichkeit, 2024 live zu spielen. Ein neues Album wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet.

Vintersorg fügt hinzu:

„Wir sind sehr begeistert über diesen neuen Schritt in der Vintersorg-Geschichte, bei dem wir eine neue Partnerschaft mit Hammerheart Records eingegangen sind. Wir freuen uns darauf und bereiten das vierte Album des Element-Zyklus, das „Water-Album“, als unser erstes Glanzstück in der riesigen musikalischen Galerie von Hammerheart Record vor – epische Zeiten liegen vor uns.“

Über Dimbild:

„Das Dimbild-Projekt nahm 2022 Gestalt an, als Vintersorg zu dem Schluss kam, etwas Ernsthaftes aus Fragmenten und Ideen zu machen, die er seit vielen Jahren gesammelt hatte. Diese waren halbakustisch und in der skandinavischen Volksmusiktradition verwurzelt, aber auch mit einem manchmal bombastischen Ansatz. Im Jahr 2022 wurden Lieder zusammengestellt und auch geschrieben. Der Gesang von Vintersorg ist das Markenzeichen dieser musikalischen Kunst.

Es war eine schöne Reise, die Dimbild-Songs zum Leben zu erwecken. Ich habe das Gefühl, dass ich bei Hammerheart Records das am besten geeignete Zuhause dafür gefunden habe. Die Lieder sind etwas, das ich als neuen, frischen Wind im Folk-Genre und auch in meiner eigenen Art, Musik zu schreiben, empfinde.“

Guido Heijnens, Hammerheart Records:

„Die Zusammenarbeit mit Andreas Hedlund bei Vintersorg und Dimbild ist sehr erfreulich.