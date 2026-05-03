VENOM :: Neues Album veröffentlicht

Das neue VENOM Album „Into Oblivion“ ist am 1. Mai 2026 über Noise/BMG erschiene und erhältlich in folgenden Formaten:

– Doppel-LP, Gatefold, Smoke Vinyl

– Dopple-LP, Gatefold Clear, Black & Red Splatter Vinyl (Limited Edition)

– CD Digisleeve mit 16-seitgem Booklet

– Digital

Vorbestellungen von Vinyl und CD beinhalten eine limitierte, von Cronos, Dante und Rage signierte Fotokarte – exklusiv im Noise Record Store erhältlich – solange der Vorrat reicht

https://venomslegions.lnk.to/intooblivionPR

„Into Oblivion“ ist Venoms 16. Studioalbum und präsentiert die langjährige Besetzung mit Cronos (bass/vocals und Gründungsmitglied), Rage (guitar) und Dante (drums). Es sind ihre ersten neuen Aufnahmen seit „Storm The Gates“ aus dem Jahr 2018. „Into Oblivion“ umfasst 13 Songs im typischen Venom Stil: heavy, düster und eingängig. Sie vereinen ihren klassischen 80-er Jahre Sound mit einem modernen, progressiveren Ansatz, ohne dabei die alte Härte und den Zorn der Band einzubüßen.