VELNIAS :: Neues Video der Blackened Folk Doom Metal Band aus den Rocky Mountains

Die Wurzeln der aus Nederland in den Rocky Mountains stammenden VELNIAS reichen bis ins Jahr 2006 zurück. Seitdem haben die Doom, Post-Rock, Black Metaller VELNIAS drei Alben veröffebtlicht zuletzt „Scion of Aether“ in 2020. Im Jahr 2023 kehren die Musiker aus Colorado mit ihrem neuen Song „Rending of Dyadic Convolution“ zurück, welcher von Stephen Parker (ex-Pillorian, Maestus) und Petras Vaznelis produziert wurde. Einmal mehr hat die Band auch ein Video veröffentlicht, das exklusiv auf dem Eisenwald-Youtube-Kanal zu sehen ist. https://velnias.bandcamp.com