Die hellenischen Black Metaller VARATHRON streamen ihr neues Studioalbum „The Crimson Temple“, bevor es am 1. Dezember auf Agonia Records erscheint.

Pre-orders: http://thecrimsontemple.com/

„The album consists of 10 tracks in an epic, 46 minute ride into the depths of our deranged vision,“ comments band’s leader Stefan. „As always, we shall never forget to express our eternal gratitude for your overwhelming support all these years. We are most eager to share everything with you!“