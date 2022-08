Die schwedische Black Metal Band VANANIDR hat ihr brandneues Album “Beneath The Mold” angekündigt, das am 8. Oktober über Black Lion Records das Licht der Welt erblicken wird. Zur Unterstützung des 4. Albums hat die Band mit einem brandneuen Musikvideo zum Track “Awake” einen ersten Blick auf das, was man von ihrem kommenden Album erwarten kann, veröffentlicht. https://vananidr.bandcamp.com/