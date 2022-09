VALBORG :: Neues Album “Der Alte” im Fullstream

VALBORGs neues Album “Der Alte” kommt am heutigen Freitag, 9. September, in die Läden. Die deutschen Sludge-Monster werden ihr neues Album auf der Tour mit MANTAR unterstützen können, die morgen im Hellseatic in der Heimatstadt des Duos, Bremen, beginnt. www.valborg.de

VALBORG kommentieren: “Heute erblickt ‘Der Alte’ das Licht der Welt und wenn man bedenkt, dass wir bereits Anfang 2019 mit der Arbeit an den ersten Ideen für neue Songs begonnen haben, sollte es ziemlich offensichtlich sein, dass wir überglücklich sind, dass die Veröffentlichung endlich stattfindet”, erklärt Gitarrist und Sänger Christian Kolf. “Wir sind besonders stolz auf dieses Album und freuen uns über all das tolle Feedback, das wir bisher bekommen haben. Wir können es kaum erwarten, einige der neuen Tracks live auf der Bühne zu performen, und zum Glück beginnt das schon morgen, wenn wir mit unseren Brüdern MANTAR in Bremen auf Tour gehen. See you on tour!”

“Der Alte” ist nun im Fullstream bei YouTube zu hören:

www.youtube.com/watch?v=zp2ITM7Y7MY&list=PLToXWne2Bk-ejlatAea_caPoTEzQTvIx0