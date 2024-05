UNTO OTHERS sind mit einer neuen Single samt Video zu ihrem neuen Track „Butterfly“ zurück. Weitere Songs sind in der Mache. https://untoothers-band.lnk.to/Butterfly-SinglePR

UNTO OTHERS erklären, der Song handelt von „…den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, erschaffen wir oder zerstören wir, heben wir auf oder senken wir ab. Tun wir das uns selbst oder anderen an. Das kann der Hörer entscheiden“.