„Retraversing the Void“ ist der erste Song aus „Crepuscule Natura“, dem vierten Album der US-amerikanischen Melodic-Black-Metal-Band UADA, das am 8. September 2023 via Eisenwald erscheinen soll. „Crepuscule Natura“ ist einmal mehr mit dem Artwork des legendären Kris Verwimp und den Fotos von Peter Beste versehen. https://ffm.bio/uada