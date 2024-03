TRAIL OF TEARS :: Rückkehr nach 10 Jahren mir neuer Single

„Winds of Disdain“ heißt die neue Single der Gothic Metal Pioniere TRAIL OF TEARS aus Norwegen nach mehr als einem Jahrzehnt der Stille. Ihre Rückkehr beginnt mit dem Titeltrack „Winds of Disdain“ von ihrer kommenden gleichnamigen EP, die am 24. Mai 2024 über The Circle Music erscheinen wird. Die Band hat einen vielseitigen Vertrag mit The Circle Music unterzeichnet, der die Veröffentlichung der „Winds of Disdain“-EP, eines kompletten Albums und Vinyl-Neuauflagen aller sieben früheren Alben der Band vorsieht, beginnend mit ihrem kultigen Debüt „Disclosure in Red“ von 1998.

Grab the single via digital platforms: https://thecirclemusic.lnk.to/wod2024

https://thecirclemusic.gr/product-category/the-circle-releases/?filter_artist-name=trail-of-tears

Der Song wird von der eindringlichen Stimme von Ailyn Giménez García gesungen, die früher bei der Symphonic-Metal-Band SIRENIA spielte. Neben Garcías erhebender Stimme liefert Gründungsmitglied Ronny Thorsen seine markanten Growls. Der Rest der Band bietet mit Runar Hansen an den Gitarren, Nicolay Jørni Johnsen an den Gitarren und im Programming und Endre Moe am Bass ein solides Fundament. Diese Besetzung verspricht, Trail of Tears‘ typischen Gothic Metal mit einem frischen und dynamischen Sound zu liefern.

“We are finally ready to share the results of our work since first announcing our return back in 2020,” says Ronny Thorsen, Trail of Tears founder and vocalist. “We’re excited to share our first new single and lyric video with you – and hopefully seeing you out there in concert, soon!”