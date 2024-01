TRAIL OF TEARS :: Neue EP nach über 10 Jahren

Die norwegischen Gothic und Symphonic Metal Pioniere TRAIL OF TEARs haben beim griechischen Plattenlabel The Circle Music einen vielseitigen Vertrag unterzeichnet. Das Label wird die erste neue Musik der Band seit über einem Jahrzehnt veröffentlichen, beginnend mit der EP „Winds of Disdain“, gefolgt von einem neuen Album in voller Länge.

„Winds of Disdain“ wird am 24. Mai 2024 auf CD, Vinyl und in digitaler Form veröffentlicht. Die Vinylformate umfassen marmoriertes rot-schwarzes Vinyl und marmoriertes blau-schwarzes Vinyl. Vorbestellungen sind ab sofort über The Circle Music möglich: https://bit.ly/TrailofTearsWindsofDisdain

The Circle Music wird außerdem zum ersten Mal alle sieben bisherigen Alben der Band auf Vinyl veröffentlichen, beginnend mit dem kultigen Debüt „Disclosure in Red“ von 1998.

Ronny Thorsen, Gründer und Sänger von Trail of Tears, kommentierte die Vertragsunterzeichnung wie folgt: „Nach einer extrem herausfordernden Zeit mit der Pandemie und verschiedenen Rückschlägen sind wir endlich bereit, die Ergebnisse unserer Arbeit seit der ersten Ankündigung unserer Rückkehr im Jahr 2020 zu teilen.