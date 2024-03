TOMORROW’S RAIN :: Neues Video „Roads“ (feat. Heljarmadr of Dark Funeral)

„Roads“ ist zweite Single des neuen Albums „Ovdan“ von TOMORROW’S RAIN aus Tel Aviv, das am 19. April 2024 über AOP Records erscheinen wird. Der 8-minütige Song feat. Tony Wakeford von Sol Invictus (ex. Death In June/Crisis) und Andreas Vingback von Dark Funeral.

„Ich denke, ‚Roads‘ ist der Song, den ich jemandem vorspielen würde, der wissen will, worum es bei uns geht, er enthält verschiedene Elemente aus unterschiedlichen musikalischen Welten und die Mischung bringt etwas Einzigartiges auf den Tisch, es ist, wer wir in 8 Minuten sind, wenn du neugierig bist“ (Voc. Yishai Sweartz)

„Ovdan“ ist das hebräische Wort für „Verlust“, es war fast das Ende von allem… „Ovdan“ ist das zweite Kapitel in TOMORROW’S RAINs einzigartiger Reise, das Material verschiebt die Grenzen weiter, behält aber den Geist der Band bei. Mit Mitgliedern von: Mayhem (Attila Csihar), King Diamond/Mercyful Fate (Michael Denner), Sisters Of Mercy (Ben Christo), Sol Invictus/Death In June (Tony Wakeford), Dark Funeral (Andreas Vingback), Unanimated (Mickael Broberg), Depressive Age (Jan Lubitzki) und Anja Huwe (Xmal Deutschland). https://shop.aoprecords.de